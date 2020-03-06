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Ученые сделали волнующее открытие при изучении черепа динозавра: фото

пятница, 06 марта 2020, 01:23
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Палеонтологи из Китайской академии наук и Университета штата Северная Каролина, исследуя хрящ динозавра возрастом примерно 75 млн лет, обнаружили скопление клеток, в которых есть что-то похожее на хромосомы.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Открытие было совершено в ходе изучения фрагментов черепа утконосых динозавров Hypacrosaurus stebingeri. Останки принадлежали молодым особям, которые еще не покинули гнездо.

Внутри крошечных круглых структур ученые обнаружили темный материал, напоминающий ядро, а другие содержали запутанные витки, похожие на хромосомы. Вероятно, информация, которую эти клетки могли бы собирать, слишком ограничена для последовательности всего генома.

"Я даже не желаю называть это ДНК, потому что я осторожна и не хочу преувеличивать результаты. В этих клетках есть что-то, что химически согласуется и реагирует как ДНК", - сказала молекулярная палеонтолог Мэри Швейцер, которая присоединилась к исследованию на финальных этапах.

Это открытие может означать, что генетический материал способен существовать гораздо дольше, чем раньше считали ученые. В настоящее время самому старому полному геному всего 700 000 лет.

"Эти новые впечатляющие результаты дополняют растущее свидетельство того, что клетки и некоторые из их биомолекул могут сохраняться в течение длительного времени", - говорит Алида Бейлль.

Ученые предполагают, что этот древний хрящ лучше сохраняет внутриклеточное вещество, чем кость, потому что он менее пористый и подвергается меньшему повреждению кислородом.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые Университета Калгари заявили об открытии нового вида динозавров, который жил на территории современной Канады около 80 млн лет назад.

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