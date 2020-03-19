Жили на деревьях: ученые раскрыли неожиданные подробности о предках человека, фото

Команда антропологов под руководством Рональда Кларка, исследовав первый шейный позвонок древнего австралопитека, которого называют Литтл Фут, пришла к выводу, что этот предок человека больше времени проводили на деревьях.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Останки австралопитека, жившего около 3,67 миллиона лет назад, были обнаружены в 1990-х в южноафриканских пещерах Стеркфонтейн. Анатомия его скелета показала, что этот примат был способен к прямохождению. Из-за миниатюрных костей и по аналогии со снежным человеком Биг Футом австралопитек получил неформальное название Литтл Фут.

Рональд Кларк и его коллеги провели детальный анализ строения первого шейного позвонка, так называемого "атланта", у этого предка человека и пришли к выводу, что он лишь начинал адаптироваться к жизни не на деревьях. Атлант позвоночника обеспечивает прочное, но подвижное сочленение с затылочной костью и анатомически сильно отличается от остальных позвонков. Нюансы его строения дают ученым понимание характера его движений и активности.

Сравнив строение атланта Литтл Фута с аналогичными костями у других останков австралопитеков, а также с ближайшими родственниками - людьми, шимпанзе, гориллами и орангутанами, ученые пришли к выводу, что этот австралопитек был способен к несвойственным людям положениям и движениям головы. Кроме того, просветы в кости свидетельствуют, что ток крови сквозь позвонок был примерно втрое ниже, чем у современных людей, - ближе к шимпанзе.

Даже своими размерами и формой атлант шимпанзе больше похож на позвонок Литтл Фута. Это может значить, что австралопитек был более приспособлен к жизни на деревьях.

Авторы отмечают, что у более позднего Australopithecus africanus, датированного возрастом один миллион лет, атлант уже сильно отличался от Литтл Фута, указывая на то, что этот предок человека был более приспособлен к прямохождению по земле.

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