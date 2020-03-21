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Археологи нашли в Ирландии военную базу викингов: фото

суббота, 21 марта 2020, 04:27
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В Ирландии группа археологов обнаружила следы древнего поселения викингов, которое больше тысячи лет назад было аналогом военной базы.

Об этом сообщает издание The History Blog.

Как пишет издание, поселение примерно IX века было найдено у стен Дублинского замка. Отмечается, что это первый город викингов, который нашли в Ирландии.

Ученым удалось обнаружить набережную, частокол и остатки рва, они предположили, что здесь стояли корабли викингов, на которых те совершали свои набеги.

Согласно общеизвестным данным, в 841 году викинги под предводительством военачальника Тургесия захватили гэльское поселение под название Дубн Линн ("Темный бассейн") на берегу моря и обосновались там. В заливе они размещали до 200 кораблей. Свою "базу" они построили у стен церкви Святого Михаила, которая была построена в VI веке.

Спустя века на этом же месте построили сельскохозяйственную ферму, а в 19 веке здесь оборудовали аналог полицейского участка с камерами для заключенных.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Шотландии, в городе Перте археологи обнаружили редкий монолит пиктов, на котором изображен необычный воин – в "леггинсах", со "сложной прической" и "выраженным задом".

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