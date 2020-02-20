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В Шотландии археологи нашли изображение необычного воина, жившего в древности: фото

четверг, 20 февраля 2020, 02:24
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В Шотландии археологи при обследовании земельного участка в городе Перте, отведенного под строительство дороги, обнаружили редкий монолит пиктов, на котором изображен весьма необычный воин.

Об этом говорится в статье журнала Antiquity.

Так, камень типа Tulloch еще в 2017 года заметили строители. Затем археологи со всеми предосторожностями извлекли его из земли и исследовали в лабораторных условиях.

Артефакт лежал на глубине около одного метра. Оказалось, что это всего лишь третий подобный камень эпохи пиктов, найденный в этом регионе. Его высота составляет 1,9 метра, а ширина - 70 сантиметров. На нем изображен воин со "сложной прической" и "ярко выраженным задом".

Ученые предполагают, что линии на лодыжках могут означать, что воин носил обувь или облегающие штаны, напоминающие современные леггинсы. Однако вкупе с линией на груди все это напоминает и современный комбинезон.

Первоначальный вид рисунка удалось восстановить при помощи 3D-визуализации и фотограмметрии - метода, при котором выполненные под разными углами фотографии "сшиваются" в одну картинку.

Установлено также, что монолит был частью захоронения.

Как сообщал "Апостроф", ранее археологи нашли останки древнеегипетского воина, погибшего во время восстания.

Также ученые воссоздали внешность женщины-викинга, погибшей более 1000 лет назад.

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