Освоение космоса под угрозой: NASA объявило о серьезных проблемах из-за коронавируса

Американское космическое агентство NASA заявило, что вынуждено принять меры из-за пандемии коронавируса – ввести расширенные меры безопасности и отложить ряд проектов.

Об этом говорится в заявлении на сайте NASA.

"Руководство NASA нацелено на то, чтобы сделать здоровье и безопасность работников главным приоритетом в условиях ситуации с коронавирусом. С 20 марта мы вводим в сборочном центре "Мишуд" и Космическом центре им. Джона Стенниса четвертый уровень мер безопасности", — заявил руководитель NASA Джеймс Брайденстайн.

Также отмечается, что у одного из сотрудников упомянутого центра нашли коронавирус, также растет число зараженных в окрестностях центра.

Такие ограничения коснутся постройки и испытания сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), а также космического корабля Orion - ключевых компонентов новой программы NASA "Артемида". Указанная программа направлена на постройку исследовательской базы на Луне, а затем – на Марсе. Планировалось, что полет в рамках программы "Артемида" будет осуществлен во второй половине 2021 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп возложил на себя чрезвычайные полномочия из-за угрозы распространения коронавируса – теперь он сможет регулировать объемы производства отдельных стратегически важных предприятий.