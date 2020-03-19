Это война: Трамп сделал громкое заявление из-за коронавируса и применил закон времен войны в Корее

Президент США Дональд Трамп принял решение взять на себя чрезвычайные полномочия для борьбы с коронавирусом.

Об этом он объявил в ходе брифинга в Белом доме.

Он отметил, что планирует мобилизировать промышленность для борьбы с опасным вирусом.

При этом Трамп назвал себя "президентом военного времени" и воспользовался Законом об оборонном производстве 1950 года - в годы Корейской войны он наделял президента чрезвычайными полномочиями, глава американского государства мог заставить предприятия увеличивать объемы необходимого для страны производства. В данный момент таковым называют респираторы, маски, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства. При этом американский президент уточнил, что будет применять свои обновленные полномочия только в случае острой необходимости.

"Это – война", – уточнил Трамп и сравнил борьбу с коронавирусом с мерами, которые принимались во время Второй мировой войны.

Как сообщал "Апостроф", 13 марта президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС по всей стране из-за коронавируса. В США было зафиксировано почти две тысячи заражённых, больше 40 человек погибли.