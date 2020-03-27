В Китае коронавирус-мутант нашли у еще одного вида животных: ученые бьют тревогу

В Китае у малайских панголинов нашли коронавирус, близкий к SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19.

Об этом пишет журнал Nature.

Журналисты уточнили, что этих животных незаконно завозят в Китай из Малайзии, их мясо считается деликатесом, а чешую используют в медицине. В девяти случаях из 31 пробы тканей таких животных были обнаружены разные штаммы коронавируса, некоторые из них на 85-92% были схожи с SARS-CoV-2. Также в одном случае был обнаружен геном, который по своему строению похож на корону.

Авторы исследования уточнили, что не могу утверждать, что панголины могут разносить вирус, однако такие открытия требуют, по их мнению, вмешательства со стороны властей. В частности, они предложили запретить продажу мяса и чешуи этих животных.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые и врачи из США выявили новый симптом коронавируса, который ранее не был известен.