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К Земле приближается опасный астероид: почему астрономы волнуются, видео

суббота, 28 марта 2020, 04:28
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Американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что 29 апреля близко от Земли должен пролететь крупный астероид.

Об этом говорится в отчете на сайте агентства.

Так, астероид (52768) 1998 OR2 диаметром в 4 км был помечен как "потенциально опасный", но несмотря на это в NASA утверждают, что риск его падения на планету минимален. Впервые астероид обнаружили в 1998 году на Гавайях. Астрономы считают, что его траектория может быть скорректирована после удара о какое-нибудь космическое тело и после этого угроза столкновения с Землей станет более явной.

Также названо точное время его пролета возле Земли – 12:56 по Киеву 29 апреля. Транслировать событие бесплатно будет проект Virtual Telescope из Италии.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые при помощи телескопа на Гавайях заметили пролетевший возле Земли астероид, который оказался системой из двух отдельных космических камней.

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