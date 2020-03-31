Жизнь на пороховой бочке: вирусолог озвучил жуткий прогноз по "будущему" коронавируса

Полное исчезновение коронавируса маловероятно, так как он слишком широко распространился по миру.

Об этом в эфире радио "Говорит Москва" заявил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета в России Александр Лукашев.

"Атипичную пневмонию удалось полностью ликвидировать. Этот вирус сейчас в природе не существует. С COVID-19 такого уже не получится, на это уже никакой надежды нет. Он не исчезнет, он уже очень широко распространился, он хорошо передается, он есть во всех странах мира. Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда. Он не ослабнет, но перестанет быть общественно опасным", – сказал ученый.

По его мнению, в Китае может произойти вторая вспышка заболевания.

"Конечно, там умеют бороться, умеют купировать, но Китай продолжает жить на пороховой бочке", – добавил Лукашев.

Как сообщал "Апостроф", ранее инфекционисты рассказали, способна ли летняя жара убить коронавирус.