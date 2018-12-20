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Итальянский топ-клуб нацелился на одного из лучших игроков "Шахтера"

четверг, 20 декабря 2018, 20:55

Миланский "Интер" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Тайсону.

Об этом сообщает FootBoom.

По сведениям издания, на покупке футболиста настаивает лично главный тренер итальянского гранда Лучано Спаллетти. Проблемой для трансфера может стать не твердая в последнее время позиция в клубе самого Спаллетти, который может быть отправлен в отставку.

30-летний Тайсон перешел в "Шахтер" в 2015 году из "Металлиста" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за "Шахтер" 20 матчей во всех турнирах, стал автором четырех забитых голов, а также отдал девять результативных передач. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2021 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянская "Рома" хочет купить полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

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