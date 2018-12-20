Украинский боксер получил престижную награду

Лучшим боксером мира в 2018 году по версии ESPN признан украинец Александр Усик.

Об этом сообщает официальный сайт ESPN.

В уходящем году украинец победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После этого он провел поединок с Тони Беллью, в котором также добился победы. В следующем году Усик планирует перейти в супертяжелую весовую категорию.

В борьбе за эту награду Усик опередил своего соотечественника Василия Ломаченко, а также американских боксеров Майки Гарсию, Энтони Джошуа и Мориса Хукера.

Ранее "Апостроф" сообщал, что отец украинского боксера Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером в 2018 году.