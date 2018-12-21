Кубок мира по биатлону: результаты и видео женского спринта в Нове Место

21 декабря в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, состоялась спринтерская гонка среди женщин.

На "Апострофе" прошла онлайн видео трансляция женского спринта.

Гонку выиграла Марте Олсбу из Норвегии, второй к финишу пришла немка Лаура Дельмайер, а третье место у словацкой спортсменки Паулины Фиалковой.

Напомним, на первом этапе Кубка мира 2018-2019 спринтерскую гонку выиграла финка Кайса Макяряйнен, а на втором - итальянка Доротея Вирер.

Ранее "Апостроф" сообщал о результатах мужского спринта в Нове Место.