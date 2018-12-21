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Назван лучший гол группового этапа Лиги чемпионов: опубликовано видео

пятница, 21 декабря 2018, 09:53

Эффектный удар в исполнении полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича признан лучшим голом на групповой стадии Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

По итогам голосования болельщиков гол Ракитича обошел голы Мауро Икарди (в матче "Интер" - "Тоттенхэм"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед" - "Ювентус") и Усмана Дембеле ("Барселона" - "Тоттенхэм").

Свой гол Ракитич забил в матче второго тура против "Тоттенхэма" на "Уэмбли", в котором "Барселона" одержала победу со счетом 4:2. Хорватскому полузащитнику удалось отличиться красивым дальним ударом с лета, после которого мяч залетел в сетку от штанги.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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