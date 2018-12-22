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Известный украинский боксер одержал эффектную победу в титульном бою: опубликовано видео

суббота, 22 декабря 2018, 23:59

Украинский боксер Денис Беринчик выиграл у филиппинца Росеки Кристобаля (15-1, 11 КО) и завоевал пояс интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Бой прошел в Броварах.

Беринчик одержал досрочную победу техническим нокаутом.

В третьем раунде украинский боксер отправил соперника в нокдаун, а в седьмом раунде завершил бой. Рефери был вынужден остановить избиение филиппинского боксера.

Для Беринчика эта победа стала десятой в десяти боях на профессиональном ринге. Семь побед украинец одержал досрочно.

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что промоутер назвал вероятного соперника Александра Усика в дебютном бою в супертяжелом весе.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Беринчик, бокс

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