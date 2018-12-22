Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место

22 декабря в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, пройдет гонка преследования у женщин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской гонки преследования.

Начало - в 18.00.

От Украины в гонке выступят Вита Семеренко (7-я стартовая позиция), Елена Пидгрушная (13-я), Анастасия Меркушина (14-я), Валя Семеренко (15-я) и Юлия Джима (41-я).

Напомним, на первом этапе Кубка мира 2018-2019 женскую гонку преследования выиграла Кайса Мякяряйнен из Финляндии.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты и видео женской гонки преследования в Хохфильцене