Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место

22 декабря в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, состоялась гонка преследования у мужчин.

Смотрите на "Апострофе" полное видео мужской гонки преследования.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал россиянин Александр Логинов, а третьим - Тарьей Бе.

Лучший результат среди украинцев у Дмитрия Пидручного, который финишировал шестым.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бе – (1+0+2+1) 31:59,0

2. Александр Логинов – (1+1+1+1) +6,2

3. Тарьей Бе – (0+0+0+1) +23,9

4. Симон Дестье – (0+0+0+2) +29,2

5. Мартен Фуркад – (0+0+0+0) +57,3

6. Дмитрий Пидручный – (0+0+0+1) +1:12,6

31. Сергей Семенов – (0+2+2+2) +3:32,4

34. Артем Прима – (1+3+2+0) +3:42,1

Напомним, на первом этапе Кубка мира 2018-2019 мужскую гонку преследования выиграл Йоханнес Бе из Норвегии.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты мужской гонки преследования в Хохфильцене.