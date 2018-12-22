Российские футболисты жестоко избили и ограбили женщину: опубликовано жуткое видео

В Рязани футболисты одноименного клуба Дмитрий Митин и Артем Надеев совершили нападение на женщину с целью грабежа.

Видео произошедшего опубликовал канал УМВД Рязани в YouTube.

21-летний Митин и 18-летний Надеев снимали квартиру в центре города. В ту ночь они в состоянии алкогольного опьянения вышли на улицу прогуляться и заметили 41-летнюю женщину, которая снимала деньги в банкомате. Злоумышленники напали на женщину, жестоко избили ее, в том числе ногами, и забрали 36 тысяч рублей, мобильный телефон и пачку сигарет. Полиция оперативно задержала преступников, которые во всем сознались. Митину избрали меру пресечения в виде нахождения в СИЗО на два месяца, Надеев такой же срок проведет под домашним арестом. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж", которая предусматривает до семи лет тюрьмы.

Клуб "Рязань" выступает в первом российском дивизионе.

Митин является воспитанником "Рязани" и в этом сезоне провел за клуб три матча. Он по-прежнему числится в заявке рязанского клуба на официальном сайте клуба. Что касается Надеева, то он играл только за молодежный состав. При этом, руководство "Рязани" утверждает, что и Митин, и Надеев уже не являются игроками клуба.

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