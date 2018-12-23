Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужского масс-старта в Нове Место

23 декабря в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, состоялся масс-старт у мужчин.

Смотрите на "Апострофе" полное видео мужского масс-старта.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал француз Кентен Фийон-Майе. Третье место у россиянина Евгения Гараничева.

Лучший результат среди украинцев у Дмитрия Пидручного, который финишировал на 17-м месте.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 37.25,2 (0)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +0.46,5 (2)

3. Евгений Гараничев (Россия) — +0.54,1 (0)

4. Арнд Пайффер (Германия) — +0.59,3 (1)

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +01.04,9 (2)

6. Бенедикт Долль (Германия) — +01.18,7 (2)

7. Симон Детьё (Франция) — +01.21,6 (4)

8. Ондржей Моравец (Чехия) — +01.23,8 (2)

9. Мартен Фуркад (Франция) — +01.28,1 (3)

10. Михал Крчмарж (Чехия) — +01.44,2 (1)

...

17. Дмитрий Пидручный (Украина) - +02.43.6 (2)

27. Артем Прима (Украина) - +04.22.9 (7)

Гонка с массовым стартом состоялась впервые в этом сезоне Кубка мира. В ней приняли участие 30 спортсменов.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский биатлонист вошел в десятку лучших в гонке преследования в Нове Место.