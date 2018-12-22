Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира

Украинец Дмитрий Пидручный занял высокое шестое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

Украинец стартовал девятнадцатым, но сумел отыграть тринадцать позиций. По ходу гонки Пидручный допустил только один промах - на четвертом огневом рубеже.

Что касается других украинцев, то Сергей Семенов завершил гонку на 31-м месте, а Артем Прима - на 34-м.

Победу в парсьюте одержал норвежец Йоханнес Бе. Второе место - у россиянина Александра Логинова, третье - у еще одного норвежца Тарьей Бе.

Таким образом Семенов повторил лучший результат мужской сборной Украины по биатлону в этом сезоне. Как сообщал "Апостроф", на первом этапе Кубка мира шестое место в индивидуальной гонке занял Сергей Семенов.