В "Динамо" приняли неожиданное решение по новогодним сувенирам из-за российского клуба

Киевское "Динамо" отказалось от продажи в официальном фан-шопе новогодних сувениров со свиньями из-за недовольства фанатов. Болельщики киевлян посчитали, что данный сувенир ассоциируется с московским "Спартаком".

Об этом сообщается на официальной странице фан-шопа в Facebook.

"Дорогие болельщики! Традиционно в преддверии новогодних праздников наш официальный клубный фан-шоп выпускает сувенирную продукцию с символикой наступающего года по китайскому календарю.

Как известно, 2019-й год будет годом Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Именно поэтому с этим символом и были разработаны некоторые позиции сувенирной продукции для фан-шопа.

К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака".

Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть, и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со "Спартаком", или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию", - говорится в заявлении фан-шопа.

Ранее сообщалось, что итальянская "Рома" хочет купить лидера "Динамо" Виктора Цыганкова.