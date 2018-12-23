В сети возмущены кровавыми развлечениями известного украинского боксера: фото

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко разгневал пользователей фото с охоты за утками, в которой он принимал непосредственное участие.

Соответствующие фото он выложил в Facebook.

На фото можно увидеть спортсмена с ружьем, а на капоте машины улов в виде нескольких уток.

Части пользователей не понравились снимки, которые обвинили спортсмена в излишней жестокости.

\

Как сообщал "Апостроф", ранее Ломаченко рассказал о своих планах на 2019 год. Напомним, что в бою с Педрасой Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBA, а также завоевал чемпионский пояс по версии WBO. 30-летний Ломаченко является лучшим боксером мира по версии журнала The Ring.