Возможный соперник Усика добыл яркую победу нокаутом: опубликовано видео

В Лондоне состоялся бой представителей супертяжелого весового дивизиона — Дерека Чисоры и Диллиан Уайта, который завершился победой последнего.

Чисора выглядел активнее своего оппонента, но действовал довольно "грязно". В середине боя рефери в ринге снял один балл с Чисоры за ряд нарушений, а в предпоследней трехминутке еще один за удар локтем по голове Уайту.

Решающим стал 11-й раунд, в котором Уайт отправил Чисору в нокаут. Поверженный британец не мог встать на ноги около 5-ти минут и потерпел фиаско.

Отметим, что один из участников боя Чисора — Уайт может стать следующим оппонентом украинца в дебютном бою в супертяжах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский боксер одержал эффектную победу в титульном бою.