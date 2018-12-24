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Легенды мирового футбола снялись в фильме о расизме: опубликовано видео

понедельник, 24 декабря 2018, 22:55

Бывший футболист сборной Франции Оливье Дакур стал автором документального фильма "Я не обезьяна" о расизме в мировом футболе.

Трейлер фильма опубликовал французский канал Canal+.

Премьера картины состоится 6 января.

В фильме снялись такие известные звездные футболисты, как Самуэль Умтити ("Барселона"), Самуэль Это'О (экс-"Реал", "Барселона", "Интер", "Челси"), Марио Балотелли ("Ницца", экс-"Милан", "Интер", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"), Патрик Виейра (экс-"Арсенал", "Ювентус", "Милан"). Кроме того в съемках принял участие президент ФИФА Джанни Инфантино.

Проблема расизма остро стоит в футболе. Довольно часто появляется информация о расистских выходках футболистов и болельщиков. ФИФА активно борется с этими проявлениями, серьезно наказывая клубы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии украинцев обвинили в расизме.

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