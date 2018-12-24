Непобежденный российский боксер бросил вызов Усику

Российский боксер в тяжелом весе Алексей Егоров (6-0, 5 КО) заявил, что он хочет провести чемпионский бой с украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО).

Слова Егорова приводит "Р-Спорт".

"Моя цель – завоевание пояса. Я готов хоть в следующем бою выйти на чемпионский бой. У меня большой опыт, поэтому я не стесняюсь это говорить. Я хочу этого. Сейчас пояса у одного человека (Усика), надо с ним боксировать. Почему нет? Это спорт, бокс, надо драться с сильнейшими. Почему я должен не хотеть встречи с ним? Будет чемпионом кто-то другой - буду хотеть встречи с другим. Глупо говорить, что я не хочу с ним боксировать. Я, конечно, хочу этого", - сказал Егоров.

Напомним, что 31-летний Усик минувшим летом стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. 27-летний Егоров является чемпионом Европы-2013.

Впрочем, бой между Егоровым и Усиком маловероятен в связи с нераскрученностью первого. К тому же, Усик планирует перейти в супертяжелый вес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что возможный соперник Усика Диллиан Уайт добыл яркую победу нокаутом в бою с Дереком Чисорой.