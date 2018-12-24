Украинский баскетболист провел очередной шикарный матч в НБА: опубликовано видео

Украинский баскетболист "Атланты Хоукс" Алексей Лень провел выдающийся матч в НБА с "Детройт Пистонз".

В этой встрече "Атланта" одержала победу со счетом 98:98.

25-летний Лень провел на площадке почти 35 минуту. На его счету 15 очков, 17 подборов, три блокшота, один перехват и одна результативная передача. В пассиве украинца четыре потери и пять фолов. Лень реализовал семь из 18 двухочковых бросков, а также один раз попал с линии штрафных.

Эта победа стала для "Атланты" третьей подряд и девятой в сезоне. При этом клуб потерпел 23 поражения. После 32 матчей "Атланта" занимает 12-е место в восточной конференции. Впрочем от зоны плей-офф команда отстает на шесть побед.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лень набрал 12 очков в матче НБА с "Нью-Йорк Никс".