РУС. | УКР.

понедельник, 24 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 декабря

13:26
Возле Винницы автобус с туристами после ДТП влетел во двор частного дома: фото
13:25
Известная певица сыграла свадьбу со звездой фильма "Дети шпионов
13:20
В руководстве мирового биатлона сделали громкое заявление о скандальном российском комментаторе
13:12
Россия поможет боевикам: в ОБСЕ заговорили об обострении на Донбассе
13:09
В УПЦ (МП) сравнили новый религиозный закон с Холокостом: в сети разделились
13:08
Предприниматели прогнали нардепа Семенуху с рынка "Барабашово"
12:59
В Париже полицейский использовал пистолет против протестующих: момент попал на видео
12:59
В "Солидарности" объявили о своей победе на выборах в ОТГ
12:45
Непобежденный российский боксер бросил вызов Усику
12:44
Стало известно, в общинах каких областей победил на выборах "Наш край"
12:38
Дело не только в церкви: эксперт объяснил важность действий Порошенко по становлению ПЦУ
12:35
​Moody's приняло важное решение по кредитному рейтингу Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В руководстве мирового биатлона сделали громкое заявление о скандальном российском комментаторе

понедельник, 24 декабря 2018, 13:20

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза подверг критике российского телекомментатора Дмитрия Губерниева.

Слова Гамзы приводит "Спорт-Экспресс".

"Почему у меня репутация человека, который не любит Россию? Не знаю, откуда это берется. Наверное, нужно поговорить с некоторыми журналистами из России, которые делают мне такой образ. Например, Дмитрий Губерниев. Он говорит неправду. Мы хорошо общаемся и часто созваниваемся с Владимиром Драчевым, с Сергеем Чепиковым, определили дорогу, по которой двигаться дальше. А Губерниев, который в наших беседах не участвовал, говорит другое. Он вредит российскому биатлону. И мировому тоже.

Я не буду с ним больше говорить. Зачем? Он не помогает развивать биатлон, ему нужны только скандалы. Не хочу с ним общаться", – сказал Гамза.

Ранее Губерниев в прямом эфире нагрубил главе украинской федерации биатлона, а также называл легендарного французского биатлониста Мартена Фуркада "свиньей".

Напомним, ранее "Апостроф" публиковал очередное скандальное заявление Губерниева.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ювентус - Рома - 1:0 Хроника матча

Реал - Аль-Айн - 4:1 Хроника матча, видео голов

Почему "Шахтер" победит немецких "орлов": главные "за" и "против"

Касима Антлерс - Реал - 1:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: