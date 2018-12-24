В руководстве мирового биатлона сделали громкое заявление о скандальном российском комментаторе

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза подверг критике российского телекомментатора Дмитрия Губерниева.

Слова Гамзы приводит "Спорт-Экспресс".

"Почему у меня репутация человека, который не любит Россию? Не знаю, откуда это берется. Наверное, нужно поговорить с некоторыми журналистами из России, которые делают мне такой образ. Например, Дмитрий Губерниев. Он говорит неправду. Мы хорошо общаемся и часто созваниваемся с Владимиром Драчевым, с Сергеем Чепиковым, определили дорогу, по которой двигаться дальше. А Губерниев, который в наших беседах не участвовал, говорит другое. Он вредит российскому биатлону. И мировому тоже.

Я не буду с ним больше говорить. Зачем? Он не помогает развивать биатлон, ему нужны только скандалы. Не хочу с ним общаться", – сказал Гамза.

Ранее Губерниев в прямом эфире нагрубил главе украинской федерации биатлона, а также называл легендарного французского биатлониста Мартена Фуркада "свиньей".

Напомним, ранее "Апостроф" публиковал очередное скандальное заявление Губерниева.