Известный украинский футболист близок к громкому трансферу

Украинский нападающий Евгений Селезнев близок к переходу в турецкий "Галатасарай".

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Селезнев, который на данный момент является игроком "Акхисар Беледие", перейдет в "Галатасарай" в зимнее межсезонье.

Отмечается, что "Галатасарай" уже согласовал с 33-летним Селезневым детали личного контракта.

Официально о трансфере будет объявлено до 19 января, когда в Турции возобновится чемпионат. Вероятней всего, Селезнев поставит подпись под контрактом с "Галатасараем" в первые дни 2019 года.

В нынешнем сезоне Селезнев провел за "Акхисар" 12 матчей, в которых забил 4 гола.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее главный тренер "Акхисара" заявил, что больше не рассчитывает на Селезнева.