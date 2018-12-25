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Лучшие спортсмены мира и Украины поздравили фанатов с католическим Рождеством: опубликованы фото и видео

вторник, 25 декабря 2018, 12:05

Ведущие спортсмены Украины и мира опубликовали в своих Instagram поздравления с католическим Рождеством.

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО), являющийся чемпионом мира в легком весе по версиям WBO и WBA назвал своих фанатов самыми лучшими.

"Всем счастливого Рождества! Спасибо вам всем за поддержку. У меня самые лучшие фанаты", - написал боксер.

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка сфотографировался с партнерами по команде и их женами, пожелав всем всего наилучшего.

"С Рождеством всех! Я желаю вам всего наилучшего", - написал хавбек.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сфотографировалась на фоне елки.

"Мира, любви, радости", - подписала фото украинка.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду нарядил своих детей в костюмы Санта-Клауса и выложил совместное фото со своей девушкой Джорджиной Родригес.

"Счастливого Рождества", - подписал фото Роналду.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси также поделился поздравлениями, находясь с семьей под елкой.

"Счастливого счастливого Рождества", - написала жена Месси Антонелла Рокуццо.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко выложил фотографию со своими детьми, находясь на отдыхе на Карибском море.

"Привет моим друзьям по всему миру. Счастливого Рождества и с Новым годом! Желаю вам всего наилучшего!" - написал Шева.

Один из лучших теннисистов мира испанец Рафаэль Надаль записал видеообращение с поздравлением, а также кадрами тренировок воспитанников из своей теннисной академии.

"Привет всем, я просто хочу пожелать Вам счастливого Рождества", - сказал Надаль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством.

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