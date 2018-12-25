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Лучшим боксером мира в 2018 году признан украинец

вторник, 25 декабря 2018, 11:00

Украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим боксером мира в 2018 году по версии Yahoo Sports.

Об этом сообщает сайт Yahoo Sports.

В борьбе за эту награду Усик опередил своего соотечественника Василия Ломаченко, а также американцев Реджиса Прогрейса, Хосе Карлоса Рамиреса, Эррола Спенса, Теренса Кроуфорда, Майки Гарсию и мексиканца Сауля Альвареса.

В 2018 году 31-летний Усик провел три боя. Сначала в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) он победил представителя Латвии Майриса Бриедиса, а затем в финале добился победы над россиянином Муратом Гассиевым. Благодаря этому Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После этого украинец защитил свои титулы, нокаутировав британца Тони Беллью.

Напомним, что Усик был признан лучшим боксером года также и по версии ESPN.

Ранее "Апостроф" сообщал, что провести бой с Усиком хочет российский боксер Алексей Егоров.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, бокс

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