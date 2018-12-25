Один из лучших футболистов мира отметился трогательным поступком для детей накануне Рождества: опубликовано фото

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду посетил детскую больницу "Реджина Маргерита" в Турине.

Об этом сообщает Twitter VecchiaSignora.

Футболист вручил детям рождественские подарки, пообщался с ними, их родителями и персоналом клиники. Форварда сопровождала его девушка Джорджина Родригес.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" минувшим летом за 117 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории итальянского клуба. В нынешнем сезоне он провел 22 матча за "Ювентус" во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду поздравил всех с католическим Рождеством.