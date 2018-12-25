Украинский клуб едва не подписал брата звезды мирового футбола

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что в луганский клуб хотел перейти брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Флорентен.

Слова Рафаилова приводит официальный сайт клуба.

"Не мы интересовались братом Погба, а он нами. Через агентов пытался приехать выступать за "Зарю". Такая информация исходила от его агентов", – сказал Рафаилов.

28-летний Флорентен Погба в данный момент выступает за турецкий клуб "Генчлербирлиги". В отличие от своего брата Поля, который является чемпионом мира в составе сборной Франции, Флорентен выступает за национальную команду Гвинеи, сыграв за нее 21 матч. Ранее выступал за клубы "Седан" и "Сент-Этьен".

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-игрок "Зари" Иван Петряк попал в символическую сборную осенней части чемпионата Венгрии.