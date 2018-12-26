"Динамо" вошло в число лучших клубов в истории главного европейского турнира

Киевское "Динамо" делит 11-12 места по набранным очкам с лондонским "Арсеналом" в суммарной таблице за всю историю Лиги чемпионов. Клубы набрали по 245 очков.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что турнир разыгрывается с 1955 года под названием Кубок чемпионов. Но с 1992 года он стал называться Лига чемпионов.

Другой украинский клуб донецкий "Шахтер" занимает 31-е место, набрав 127 очков.

Лидирует в таблице мадридский "Реал", который является 13-кратным победителем турнира. В первую тройку также входят "Бавария" и "Барселона" (по пять титулов).

Топ-10 лучших клубов за свою историю Кубка/Лиги чемпионов выглядит так:

1. "Реал" (Испания) – 590 очков

2. "Бавария" (Германия) – 461

3. "Барселона" (Испания) – 427

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 372

5. "Ювентус" (Италия) – 335

6. "Милан" (Италия) – 314

7. "Бенфика" (Португалия) – 282

8. "Порту" (Португалия) – 273

9. "Ливерпуль" (Англия) – 269

10. "Аякс" (Нидерланды) – 246

11-12. "Арсенал" (Англия), "Динамо" (Украина) - по 245.

...

31. "Шахтер" (Украина) – 127

172. "Днепр" (Украина) – 14

279. "Заря" (Украина) – 5

329. "Металлист" (Украина) – 3

340. "Таврия" (Украина) – 3

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист попал в число лучших игроков в Европе.