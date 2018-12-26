Известный американский боксер скептически оценил перспективы Усика в самом престижном весе

Непобедимый американский боксер Джаррелл Миллер (23-0-1) оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

В интервью YouTube-каналу iFL TV Миллер заявил, что Усик слишком мал для супертяжелой весовой категории.

"Мне не интересен бой против Усика. Его переход в супертяжелый вес займет определенное время. Он слишком мал, и на этом точка. Не думаю, что в этом весе его просто уничтожат, но у него нет должных габаритов.

Тот же Эвандер Холифилд перешел в супертяжелый вес, но сделал он это в то время, когда мог набрать массу. Набор Усиком нужного количества качественной массы займет время. Посмотрим. В боксе возможно все", - сказал Миллер.

Напомним, на данный момент Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но планирует переходить в супертяжи.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что непобежденный российский боксер бросил вызов Усику.