Капитану российского топ-клуба грозит длительный тюремный срок

Капитану московского "Спартака" Денису Глушакову грозит тюремное заключение сроком до 10 лет за мошенничество, а также подкуп должностных лиц.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, жена футболиста Дарья, которая в данный момент находится с ним в процессе развода, передала аудиозапись сотрудникам ФСБ, на которой Глушаков признается, что давал взятки полицейским, чтобы на него не заводилось уголовного дело.

В ближайшее время в полицию на допрос будет вызван представитель футболиста.

Также Дарья ранее писала заявление в полицию, обвиняя его в угрозах убийства. Адвокат Глушаковой утверждает, что перед разводом игрок вывел с банковского счета сотни миллионов рублей, которые были нажиты во время брака.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские футболисты жестоко избили и ограбили женщину.