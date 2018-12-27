Американский экстремал пересек Антарктиду на лыжах: яркие фото

Американец Колин О’Брэди стал первым в истории человеком, который в одиночку пересек Антарктиду. 33-летний экстремал совершил путешествие по континенту на лыжах.

Фотографии О’Брэди публиковал в своем аккаунте в Instagram.

Для того, чтобы преодолеть 1500 километров, американцу понадобилось 54 дня. За собой О’Брэди тащил сани со снаряжением и едой. Для ночлега экстремал разбивал палатку.

"Я сделал это!", - написал О’Брэди после заключительного марш-броска на 130 километров, который занял у него 32 часа.

"Последние 32 часа были одними из самых сложных в моей жизни, но в то же время это был и один из лучших моментов, которые мне доводилось пережить", - отметил экстремал.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что британский серфер установил мировой рекорд, покорив гигантскую волну.