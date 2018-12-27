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"Динамо" оценило капитана команды в огромную сумму

четверг, 27 декабря 2018, 19:30

Футбольный агент Иван Пироженко сообщил, что киевское "Динамо" готово продать капитана команды Виктора Цыганкова не менее, чем за 50 миллионов евро.

Слова Пироженко приводит Sport.ua.

"Рыночная стоимость – понятие весьма условное, а потому от нее, как правило, никто не отталкивается. Футболист стоит столько, за сколько его готов отпустить один клуб и приобрести другой. Насколько я знаю, "Динамо" хочет за Цыганкова не меньше 50 миллионов евро, и я их могу понять: это их лидер, ведущий игрок. Но найдутся ли покупатели?" – сказал Пироженко.

По некоторым данным интерес к полузащитнику проявляют "Рома", "Милан", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур".

В нынешнем сезоне 21-летний Цыганков провел за "Динамо" 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Цыганков входит в пятерку самых дорогих футболистов чемпионата Украины.

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