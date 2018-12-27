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ФФУ удивила назначением нового главного тренера сборной Украины

четверг, 27 декабря 2018, 21:15

Новым главным тренером молодежной сборной Украины назначен Руслан Ротань.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Такое решение было принято на заседании Исполкома ФФУ.

На посту наставника молодежки Ротань сменил отправленного в отставку Александра Головко.

"Возглавить молодежную сборную Украины - для меня большая честь. В моей игровой карьере сборная всегда была особенной командой, и ее цвета я всегда защищал с гордостью. Постараюсь оправдать такое доверие и в качестве тренера и никого не подвести - особенно всех наших болельщиков. Понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи, но я к этому готов", - сказал Ротань.

Стоит отметить, что 37-летний Ротань практически не имеет тренерского опыта. Лишь в течение трех последних месяцев он был ассистентом Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике".

Ранее "Апостроф" публиковал видео, на котором Ротань с завязанными глазами забил гол.

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