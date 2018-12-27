ФФУ удивила назначением нового главного тренера сборной Украины

Новым главным тренером молодежной сборной Украины назначен Руслан Ротань.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Такое решение было принято на заседании Исполкома ФФУ.

На посту наставника молодежки Ротань сменил отправленного в отставку Александра Головко.

"Возглавить молодежную сборную Украины - для меня большая честь. В моей игровой карьере сборная всегда была особенной командой, и ее цвета я всегда защищал с гордостью. Постараюсь оправдать такое доверие и в качестве тренера и никого не подвести - особенно всех наших болельщиков. Понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи, но я к этому готов", - сказал Ротань.

Стоит отметить, что 37-летний Ротань практически не имеет тренерского опыта. Лишь в течение трех последних месяцев он был ассистентом Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике".

Ранее "Апостроф" публиковал видео, на котором Ротань с завязанными глазами забил гол.