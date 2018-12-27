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Один из лидеров "Шахтера" во второй раз станет отцом: опубликовано видео

четверг, 27 декабря 2018, 20:20

Ольга Ракицкая, жена защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого, объявила о своей беременности.

Об этом Ракицкая написала в своем Instagram, прикрепив видео прогулки со своим первым ребенком и мужем по пляжу.

"Как-то с Богом говорила, он доверил тебя мне... Во второй раз Доверил, любовь переполняет мое сердце", - написала Ракицкая.

Напомним, что 23 апреля 2017 года в семье Ракицких родилась дочка, которую назвали Ярославой.

29-летний Ракицкий выступает за "Шахтер" с 2009 года. В составе донецкого клуба он шесть раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, а также трижды Суперкубок Украины. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять мячей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинских футболистов превратили в героев популярного мультфильма.

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