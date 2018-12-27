Сеть позабавил курьез с легендой английского футбола: опубликовано фото

Знаменитый английский футболист Уэйн Руни попал в курьезную ситуацию на входе на стадион "Олд Траффорд" в Манчестере.

Руни пришел поддержать свой бывший клуб и, несмотря на свой звездный статус, был досмотрен стюардом. Сотрудник стадиона решил тщательно досмотреть футболиста и убедиться, что тот не проносит на стадион ничего запрещенного.

"Лучший работник месяца", "Ему просто нужен был повод, чтобы прикоснуться к Руни", "Возможно, Руни пытался пронести на "Олд Траффорд" Жозе Моуринью", - комментируют пользователи сети.

В то же время некоторых фанатов возмутило такое отношение к легенде: "Это неуважение", "Нельзя так обращаться с легендой".

Напомним, Руни является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед". На счету нападающего 253 гола в 559 матчах за манкунианцев. На данный момент Руни является игроком американского "Ди Си Юнайтед".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что звезда чемпионата Англии может сменить клуб по политическим причинам.