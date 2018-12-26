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Звезда чемпионата Англии может сменить клуб по политическим причинам

среда, 26 декабря 2018, 19:15

Лидер "Ливерпуля" египетский нападающий Мохамед Салах готов покинуть клуб, если он купит израильского нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Мунаса Даббура.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

По данным источника, причиной возможного ухода Салаха являются сложные политические отношения между Египтом и Израилем. Много лет назад Салах, выступая за "Базель", не стал пожимать руки футболистам израильского "Маккаби" перед матчем еврокубкового турнира.

26-летний Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из "Ромы" за 42 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за английский клуб и забил 14 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Что касается 26-летнего Даббура, то в этом сезоне он забил 20 голов в 30 матчах за "РБ Лейпциг".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Салах занял шестое место среди лучших игроков мира в 2018 году по версии издания FourFourTwo.

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