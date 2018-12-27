"Шахтер" ярко поздравил фанатов с новогодними праздниками: опубликовано видео

Донецкий "Шахтер" ярким видеороликом поздравил болельщиков с новогодними праздниками.

Видео было опубликовано на официальном канале "Шахтера" в YouTube.

Героями новогоднего видео стали главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека, футболисты Марлос, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов, Виктор Коваленко и Михаил Мудрик, а также "Мисс Украина-2017" Полина Ткач и "Мисс Украина Земля-2017" Диана Мироненко.

"Впервые за долгое время занимался творчеством. Даже не вспомню, когда в последний раз делал что-то своими руками. Было здорово!", - цитирует Фонсеку официальный сайт "горняков".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что лучшие спортсмены Украины и мира поздравили фанатов с католическим Рождеством.