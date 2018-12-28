В России хоккеисты устроили массовую драку во время матча: опубликовано видео

Хоккеисты устроили массовую драку во время матча молодежных команд московского "Динамо" и китайского "КРС Хейлунцзян" в рамках МХЛ.

Драка на льду завязалась во втором периоде после того, как защитник "Динамо" Даниил Егоров столкнулся с вратарем китайского клуба Филипом Красановски. На помощь голкиперу пришел другой игрок "КРС Хейлунцзян", который завалил соперника на лед вместе с воротами. А голкипер китайского клуба в итоге стал одним из активных участников драки.

Отметим, что хоккеисты подрались при счете 1:1, а встреча в итоге завершилась победой "Динамо" со счетом 4:1.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что баскетболисты российского клуба подрались друг с другом во время матча.