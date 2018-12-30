Лучшая теннисистка Украины назвала громкую цель на 2019 год

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что в следующем году она намерена стать первой ракеткой мира, а также выиграть турнир из серии Большого Шлема.

Слова Свитолиной приводит BTU.

"Выиграть Большой Шлем и стать первой ракеткой мира - это всегда будут мои цели на сезон. Мне нужно быть здоровой. Я знаю, что, если я здорова и психологически в хорошем состоянии, то у меня есть хорошие шансы на мэйджорах. В Сингапуре я отыграла без поражений. Для старта нового сезона это отличное подспорье, но впереди еще много работы. На Больших Шлемах мне нужно быть готовой бороться все две недели, есть много маленьких испытаний, которые нужно преодолеть за это время. Я все равно не хочу возлагать какое-то давление на себя, потому что это тот следующий шаг, который я должна сделать. Будут такие моменты на Больших Шлемах, когда у меня будут шансы и нужно быть готовой их использовать. Это для меня имеет большое значение", - сказала Свитолина.

Напомним, что в 2018 году 24-летняя Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, в котором приняли участие лучшие теннисистки по итогам года. В рейтинге WTA украинка закончила год на четвертом месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина порадовала пользователей сети зажигательным танцем на тренировке.