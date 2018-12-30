Украинский баскетболист провел фантастический матч в НБА: опубликовано видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел феерический матч в Лиге развития НБА, набрав 47 очков.

Михайлюк, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс", сыграл за клуб "Саус Бэй Лейкерс" и добился победы в игре с "Северной Аризоной" со счетом 119:114.

Это рекордный результат в карьере украинца. Кроме того, это самое большое количество набранных очков в этом сезоне в Лиге развития.

Игру Михайлюка отметил сам легендарный Леброн Джеймс, который оценил его игру огненными иконками в своем Twitter.

В этой встрече Михайлюк реализовал 10 из 11 штрафных, 11 из 14 двухочковых и 5 из девяти трехочковых бросков. Также на счету украинца два подбора, две результативные передачи, два перехвата и один блокшот.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский баскетболист "Атланты Хоукс" Алексей Лень набрал 15 очков и собрал 17 подборов в матче НБА.