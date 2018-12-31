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"Динамо" поздравило болельщиков с новогодними праздниками: опубликовано видео

понедельник, 31 декабря 2018, 19:30

Киевское "Динамо" поздравило болельщиков с новогодними праздниками.

Видео было опубликовано на официальном канале киевского клуба в YouTube.

От имени клуба фанатов поздравили полузащитник Виталий Буяльский, селекционер Александр Заваров и главный тренер команды Александр Хацкевич.

"Хочу поздравить болельщиков "Динамо" Киев с наступающим Новым годом, пожелать им здоровья, вдохновения, чтобы они приходили и поддерживали нас, а мы постараемся их максимально радовать. Благополучия в семьях, мирного неба над головой и всего самого наилучшего", - сказал Буяльский.

"Хочу поздравить всех болельщиков "Динамо" Киев и всех любителей футбола с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелать, чтобы они были верны своим командам, здоровья, счастья, удачи и мирного неба в следующем году", - обратился к болельщикам Заваров.

"Дорогие наши, любимые болельщики, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю хорошо встретить новый год и с новым силами, новым энтузиазмом и верой в команду приходить на стадион и поддерживать команду. Будьте здоровы, счастливы и любимы!", - пожелал Хацкевич.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что с новогодними праздниками болельщиков поздравили игроки сборной Украины.

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