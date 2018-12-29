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Игроки сборной Украины ярко поздравили болельщиков с наступающим Новым годом: опубликовано видео

суббота, 29 декабря 2018, 13:40

Футболисты сборной Украины записали поздравление с наступающим Новым годом для болельщиков.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном канале Федерации футбола Украины в YouTube.

В праздничном новогоднем ролике теплые слова фанатам адресовали Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Андрей Пятов, Александр Зинченко, Виктор Цыганков и другие футболисты национальной команды.

Напомним, ранее стало известно о том, где сборная Украины проведет домашний матч против сборной Португалии в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Шахтер" ярко поздравил болельщиков с новогодними праздниками.

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