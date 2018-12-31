Один из лучших тренеров мира расхвалил украинского футболиста после ошибки: опубликовано видео

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко удостоился похвалы от главного тренера команды Пепа Гвардиолы, несмотря на то, что допустил голевую ошибку.

В матче 20-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" Зинченко на 37-й минуте потерял мяч у своей штрафной, что привело к голу в ворота "Сити".

Однако на третьей компенсированной к первому тайму минуте украинец исправился за ошибку, отдав голевую передачу на Серхио Агуэро - аргентинец забил после подачи Зинченко с фланга.

"Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Знаете почему? Потому что после ошибки он не прятался. В перерыве я сказал игрокам: "Учитесь у Зинченко. Каждый может ошибаться, каждый. Но посмотрите на его реакцию".

Отметим, что "Манчестер Сити" в итоге одержал победу со счетом 3:1.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинских футболистов, в том числе и Зинченко, превратили в героев популярного мультфильма.