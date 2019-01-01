Верю в Деда Мороза: главный тренер "Динамо" озвучил свое новогоднее желание

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что загадал в новогоднюю ночь.

Слова Хацкевича приводит сайт "Динамо Киев от Шурика".

"Мы все продолжаем до сих пор верить в Деда Мороза (смеется). Вот только записки, которые Деду Морозу отправляешь, почему-то оказываются без ответа. Никаких подарков он не приносит. Но все равно верить в него надо.

В каждом году хочется, чтобы все было хорошо. Особенно сейчас это актуально в Украине. Хочется, чтобы в этой стране все было более стабильно, а небо над головой было всегда мирным. Чтобы люди чаще улыбались, чтобы было больше позитива. А в футбольном плане, разумеется, ожидаю побольше побед. Хочется выиграть чемпионство и Кубок. Суперкубок-то мы уже выиграли, и теперь стоят новые задачи. Чтобы они были успешно решены, их нужно загадывать в новогоднюю ночь", - сказал Хацкевич.

Напомним, что "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины после 18 туров, набрав 38 очков. Следующий матч киевляне проведут на своем поле с "Зарей". Встреча состоится 23 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" поздравило болельщиков с новогодними праздниками.