РУС. | УКР.

вторник, 1 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 января

12:21
В Украине запустили монетизацию субсидий: как это работает
11:53
В Европе рассказали, когда снимут санкции с России
11:22
Украина подала в Европейский суд важный документ против России
11:00
Верю в Деда Мороза: главный тренер "Динамо" озвучил свое новогоднее желание
10:50
Обрушение дома в России: количество жертв выросло, спецоперация по спасению остановлена
10:22
Воскрес для съемок: в России на Новый год показали живого Кобзона
10:02
В Пенсионном фонде рассказали, кому повышают пенсии с Нового года
09:51
Новый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мира
09:22
В сети ажиотаж из-за заявления Зеленского о выдвижении в президенты
09:14
Болейте за сборную Украины: Шевченко подвел итоги и поздравил фанатов с Новым годом
08:51
В центре Москвы под гимн России рухнул мост с людьми: в сети вспомнили Бандеру
08:22
Боевики устроили провокацию в новогоднюю ночь и понесли потери
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Верю в Деда Мороза: главный тренер "Динамо" озвучил свое новогоднее желание

вторник, 01 января 2019, 11:00

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что загадал в новогоднюю ночь.

Слова Хацкевича приводит сайт "Динамо Киев от Шурика".

"Мы все продолжаем до сих пор верить в Деда Мороза (смеется). Вот только записки, которые Деду Морозу отправляешь, почему-то оказываются без ответа. Никаких подарков он не приносит. Но все равно верить в него надо.

В каждом году хочется, чтобы все было хорошо. Особенно сейчас это актуально в Украине. Хочется, чтобы в этой стране все было более стабильно, а небо над головой было всегда мирным. Чтобы люди чаще улыбались, чтобы было больше позитива. А в футбольном плане, разумеется, ожидаю побольше побед. Хочется выиграть чемпионство и Кубок. Суперкубок-то мы уже выиграли, и теперь стоят новые задачи. Чтобы они были успешно решены, их нужно загадывать в новогоднюю ночь", - сказал Хацкевич.

Напомним, что "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины после 18 туров, набрав 38 очков. Следующий матч киевляне проведут на своем поле с "Зарей". Встреча состоится 23 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" поздравило болельщиков с новогодними праздниками.

Фотовзгляд

Все галереи
Новый год 2019: яркие фото фейерверков со всего мира

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Рома - 1:0 Хроника матча

Реал - Аль-Айн - 4:1 Хроника матча, видео голов

Почему "Шахтер" победит немецких "орлов": главные "за" и "против"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: