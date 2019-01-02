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Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Ливерпуль: расписание трансляций

среда, 02 января 2019, 16:23

В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии встретятся лидеры турнира - "Манчестер Сити" будет принимать "Ливерпуль".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию противостояния двух грандов можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России встречу покажет телеканал "Матч ТВ".

"Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии - команда Юргена Клоппа не знает поражений и набрала 54 очка. "Манчестер Сити", у которого в активе 47 очков, перед этим матчем располагается на третьей строчке.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в 21-м туре АПЛ лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников.

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