Лондонские топ-клубы одержали яркие победы в первых матчах года

В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" одержали разгромные победы.

"Арсенал" разгромил "Фулхэм", а "Тоттенхэм" обыграл "Кардифф", забив три мяча уже в первом тайме.

"Шпоры" набрали 48 очков и вышли на второе место в АПЛ (у "Манчестер Сити", который идет третьим, есть матч в запасе). А "Арсенал" (41 очко) идет пятым.

"Арсенал" - "Фулхэм" - 4:1

Голы: Джака, 25, Ляказетт, 55, Рэмси, 79, Обамеянг, 83 - Камара, 69

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Косельни, Мустафи (Торрейра, 46), Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Джака, Колашинац, Ивоби (Сака, 83), Обамеянг, Ляказетт (Рэмси, 75)

"Фулхэм": Рико, Одои, Ле Маршан, Рим, Кристи (Фосу-Менса, 56), Кэрни, Сиссе (Сери, 61), Брайан, Шюррле (Камара, 61), Митрович, Сессеньон

"Кардифф" - "Тоттенхэм" - 0:3

Голы: Кейн, 3, Эриксен, 13, Сон, 26

"Кардифф": Эттеридж, Манга, Моррисон, Бамба, Каннингем, Гуннарссон, Камараса (Роллс, 59), Артер, Райд (Мендес-Лейнг, 72), Д. Мерфи (Хойлетт, 46), Патерсон.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Альдервейрельд, Санчес, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Сон (Скипп, 75), Кейн.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Манчестер Юнайтед" одержал еще одну яркую победу после увольнения Жозе Моуринью.